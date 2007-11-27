Кириленко може зібрати надзвичайний з’їзд Нашої України

Лідер “Народного Союзу Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО не виключає скликання надзвичайного з’їзду партії для вирішення питання з непідписантами коаліційної угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, закриваючи засідання політради НСНУ.

Водночас, В.КИРИЛЕНКО висловив думку, що навіть якщо з’їзд зобов’яже депутатів підписати угоду, то це може не мати жодних юридичних наслідків.

Він також не виключив, що нове засідання політради партії може бути відбутися вже завтра.