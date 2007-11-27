Ющенку повідомили, що він не зможе вплинути на непідписантів?
Кириленко озвучив версію
|В’ячеслав Кириленко
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, закриваючи засідання Політради, на якому кворуму так і не було.
За словами В.КИРИЛЕНКА, він доповість Президенту про підсумки сьогоднішнього обговорення і про пропозиції, виголошені в ході засідання Політради, в тому числі й щодо проведення позачергового з’їзду партії НСНУ.
В.КИРИЛЕНКО також поінформував, що засідання Політради було навмисно перенесене з учорашнього дня на сьогодні, оскільки була домовленість з Президентом В.ЮЩЕНКОМ, що він візьме участь у засіданні Політради.
Говорячи про те, чому цього не сталось, В.КИРИЛЕНКО висловив думку, що головною причиною є те, що Президенту повідомили, що навіть його присутність на засіданні Політради не зможе переконати «сімох, ну, може, п’ятьох народних депутатів поставити підпис під демократичною коаліцією».
«На мою думку, це і є причиною відмови від участі у засіданні Політради з боку почесного голови. Він дає можливість розв’язати цю ситуацію нам самим», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.
Водночас В.КИРИЛЕНКО зауважив, що поки що колеги, які мають іншу точку зору, не бажають скористатись такою можливістю, щоб вирішити всі проблемні питання усередині партійного середовища – на Політраді, саботуючи засідання вищого керівного органу партії між з’їздами.