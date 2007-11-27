Ющенку повідомили, що він не зможе вплинути на непідписантів?

Лідер партії «Народний Союз Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО планує доповісти почесному голові партії, Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ про підсумки сьогоднішнього засідання Політради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, закриваючи засідання Політради, на якому кворуму так і не було.

За словами В.КИРИЛЕНКА, він доповість Президенту про підсумки сьогоднішнього обговорення і про пропозиції, виголошені в ході засідання Політради, в тому числі й щодо проведення позачергового з’їзду партії НСНУ.

В.КИРИЛЕНКО також поінформував, що засідання Політради було навмисно перенесене з учорашнього дня на сьогодні, оскільки була домовленість з Президентом В.ЮЩЕНКОМ, що він візьме участь у засіданні Політради.

Говорячи про те, чому цього не сталось, В.КИРИЛЕНКО висловив думку, що головною причиною є те, що Президенту повідомили, що навіть його присутність на засіданні Політради не зможе переконати «сімох, ну, може, п’ятьох народних депутатів поставити підпис під демократичною коаліцією».

«На мою думку, це і є причиною відмови від участі у засіданні Політради з боку почесного голови. Він дає можливість розв’язати цю ситуацію нам самим», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

Водночас В.КИРИЛЕНКО зауважив, що поки що колеги, які мають іншу точку зору, не бажають скористатись такою можливістю, щоб вирішити всі проблемні питання усередині партійного середовища – на Політраді, саботуючи засідання вищого керівного органу партії між з’їздами.