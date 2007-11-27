Заради підпису Єханурова Зварич готовий гори перевернути

У НУ-НС є ще один день, щоб отримати підписи, яких бракує під коаліційною угодою з БЮТ. Як передає кореспондент УРА-ІНФОРМ, таку заяву зробив народний депутат від НУ-НС Роман Зварич сьогодні, в кулуарах Українського дому після засідання політради НУ-НС.

“Є ще цілий день перед засіданням Верховної Ради у четвер. І за цей день все може трапитися”, - так відповів Зварич на запитання про те, чи буде оголошено у четвер на засіданні ВР про створення демократичної коаліції.

Зварич підкреслив: «Наскільки мені відомо, як мінімум двоє з семи тих, що не підписали виявляють бажання підписати його. Ми переконуватимемо поставити підписи виключно аргументами».

“Готовий вести публічну дискусію з тим же Юрієм Івановичем Єхануровим, який є дуже авторитетною людиною і був Прем`єр-міністром. Щоб отримати підпис Єханурова, я готовий перевернути гори, - заявив нардеп, - але у мене закрадається думка, що незгода ставити підпис під угодою насправді означає небажання створювати коаліцію з БЮТ”.