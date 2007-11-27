Кириленко розповів, як нашоукраїнці ніч не спали, а телефони почервоніли

«Безумовно, якщо ще декілька спроб розв’язати цю ситуацію (з непідписантами - ред.) не призведуть до жодних наслідків, ми будемо змушені скликали з’їзд партії, не блоку, партії і звернутися до всієї партійної громади, яка, переконаний, ухвалить остаточне рішення», - так лідер “Народного Союзу Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО прокоментував свою заяву про можливість скликання надзвичайного з’їзду партії для вирішення питання з непідписантами коаліційної угоди.

Водночас В.КИРИЛЕНКО висловив думку, що навіть якщо з’їзд зобов’яже депутатів підписати угоду, то це може не мати жодних юридичних наслідків. «Я ризикну спрогнозувати, що навіть якщо ми скличемо з’їзд, і навіть назвемо його «надзвичайний», ми можемо цих підписів недорахуватись за обставин, які нам незрозумілі», - сказав він.

Голова партії зазначив, що «кожен день відсутність семи підписів ллє воду на млин наших опонентів».

Водночас, він вчергове висловив сумнів, що семеро непідписантів виконають рішення з’їзду.

За словами В.КИРИЛЕНКА, норма про імперативний мандат - непопулярна у демократичному середовищі і не відповідає європейським стандартам, однак відсутність такої норми на даному етапі не дає жодних реальних інструментів, «щоб вирішити питання, коли 65 народних депутатів-членів фракції – за створення демократичної коаліції, а семеро унеможливлюють рішення 65 людей». «І це є ситуація, коли треба було б приймати жорсткі рішення», - В.КИРИЛЕНКО.

Він також вважає, що головною причиною відсутності кворуму на сьогоднішньому засіданні політради “Нашої України” було те, що деякі депутати побоювалися ухвалення рішення, яким вони зобов’язувалися підписати угоду про створення демократичної коаліції.

«Деякі наші колеги ніч не спали, телефони червоні, щоб зірвати кворум, тому що ми б ухвалили рішення, проект якого розданий вам, – зобов’язати всіх, хто йшов за квотою НСНУ, підписати коаліційну угоду, а у випадку відмови – скласти депутатські повноваження», - сказав В.КИРИЛЕНКО, додавши, що ці депутати могли б так само проігнорувати і це рішення політради, але «дискомфорту, безумовно, було б більше».

В.КИРИЛЕНКО підтвердив, що керівництво НСНУ буде ще раз проситиме всіх, хто не прийшов на сьогоднішнє засідання Політради, прибути на наступне засідання. Він пообіцяв, що дату наступного засідання буде оголошено пізніше, але не виключив, що це може відбутись вже завтра.

В.КИРИЛЕНКО заперечив, що сьогодні не ведеться діалог з тими депутатами, які поки що відмовляються ставити підписи під коаліційною угодою.

Разом з тим він вважає, що причини відмови набагато серйозніші, ніж викладені у зауваженнях до проекту угоди. «І ці причини так чи інакше виходять із різного бачення формату майбутньої коаліції. Я думаю, що країні з кожним днем це стає дедалі більш помітно, і тому, я переконаний, що в будь-якому випадку ми повинні вистояти на тих позиціях, які відображені в угодах блоку НУ-НС», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, угоду про створення коаліції досі не підписали семеро депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”: Іван ПЛЮЩ, Юрій ЄХАНУРОВ, Микола ОНИЩУК, Іван КРІЛЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Станіслав ДОВГИЙ, Віктор ТОПОЛОВ.

Сьогодні, 27 листопада, в Українському домі відбулось засідання Політради партії «Народний Союз Наша Україна», однак на ньому через відсутність багатьох членів Політради не було кворуму.