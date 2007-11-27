Ющенко назвав бездарною енергополітику Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає «бездарною» політику уряду в сфері енергозбереження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив в Алчевську під час всеукраїнської наради з проблем енергозбереження на підприємствах гірничо-металургійного комплексу та машинобудування.

Відкриваючи засідання, глава держави закликав присутніх долучитися до формування плану дій у сфері енергозбереження на 2008 рік. «З першого січня наступного року ми повинні мати нову модерну політику у темі ефективного використання енергетичних ресурсів», – наголосив він.

Наразі, констатував Президент, стан виконання завдань Комплексної державної програми енергозбереження є незадовільним – фактично йдеться про її провал. «Жоден показник цієї програми сьогодні не виконаний», – заявив В.ЮЩЕНКО. При цьому він підкреслив, що низьку ефективність у даному випадку продемонстрували і уряд, і місцева влада, і органи самоврядування. Дії влади вкотре виявили непослідовність і хаотичність, сказав Президент, назвавши політику уряду в сфері енергозбереження «бездарною».

Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів, Міністерство промислової політики дотепер не впровадили систему вимог, яка «забезпечувала б жорстке дотримання нормативів енергозбереження», також зазначив В.ЮЩЕНКО. На його думку, в разі невиконання таких нормативів мають працювати механізми стимулювання енергозберігаючих технологій, які дотепер не розроблені та не впроваджені.

Існуючі державні програми щодо організації політики енергозбереження та енергоефективності потребують комплексних і системних змін, наголосив Президент. Він, зокрема, відзначив необхідність перегляду чинного законодавчого врегулювання цього питання. Йдеться про порядок розробки та реалізації державних, місцевих, галузевих програм енергозбереження, опрацювання способів надання державної підтримки для реалізації програм і проектів у сфері енергоефективності, контролю за ефективністю та результативністю їх застосування.

На переконання глави держави, прозорі та надійні механізми стимулювання впровадження сучасних енергозберігаючих технологій мають бути розроблені на основі ринкових методів. «З першого січня 2008 року вступає в дію ряд нових положень, додатків до закону щодо енергозбереження, але прикро, що уряд до сьогодні не розробив жодного інструменту для його впровадження», – сказав він.

Президент відзначив, що має намір запропонувати новому Кабінету Міністрів розглянути питання енергоефективності та енергозбереження на своєму першому засіданні. Він також наголосив на необхідності скоординованих дій у цій темі центральної влади, представників комунального господарства, виконавчої влади на місцях тощо.

Глава держави нагадав, що рівень енергоефективності економіки України у 2-4 рази нижчий, ніж у розвинутих країнах. Така ситуація, зазначив він, створює критичні загрози у сфері енергетичної безпеки, суттєво зменшує рівень добробуту наших громадян і призводить до низької конкурентоспроможності продукції українських підприємств на зовнішніх ринках. Приклади відповідального підходу до теми енергозбереження, на думку Президента, сьогодні демонструють, зокрема, «Індустріальний союз Донбасу» та Mittal Steel Кривий Ріг, які знаходять можливості й ресурси для інвестицій у технічну і технологічну модернізацію своїх підприємств, підвищення енергоефективності та екологічної безпеки виробництва. «Там розуміють, що боротьба за енергозбереження – це боротьба за підприємство», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про проблеми енергозбереження у вугільній галузі, Президент приділив особливу увагу аварії на шахті ім. О. Засядька. «На мільярди збільшуємо фінансування галузі, і мільярди ніякого ефекту ні з точки зору збереження людського життя, ні з точки зору приросту виробництва не приносять. Сьогодні ми маємо дати державну відповідь на те, чому це так відбувається, чому здавалося б, виробництво, яке мало б принести відповідь щодо нової політики безпеки у вугільній галузі, сьогодні приносить такі прикрощі мільйонам українців у всій країні», – сказав В.ЮЩЕНКО.