Завтра Ющенко особисто візьметься за непідписантів

Президент України Віктор Ющенко має намір в середу зустрітися з депутатами від фракції блоку "Наша Україна - Народна Самооборона" з метою остаточно вирішити питання формування демократичної коаліції з БЮТ, повідомляє ІнтерМедіа консалтинг з посиланням на Версії.

Про це він сказав в Алчевську Луганської області, відповідаючи на питання журналістів у зв`язку з ситуацією, що склалася у вівторок на засіданні політради партії "Народний союз "Наша Україна".

В.Ющенко не вважає ситуацію в партії "Наша Україна" кризовою у зв`язку з тим, що існують різні думки, певні ідеологічні розбіжності з приводу створення коаліції з БЮТ.

Президент пообіцяв, що під коаліційною угодою стоятимуть підписи всіх депутатів фракції НУ-НС.