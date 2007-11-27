У БЮТ спростовують інформацію про те, що 4 нардепи відкликали підписи
Натякають на провокацію від Бродського
Блок Юлії Тимошенко спростовує повідомлення на сайті "Обозреватель" про те, що начебто четверо депутатів від БЮТ сьогодні відкликали свої підписи під угодою про створення демократичної коаліції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, блок звернувся до Секретаріату Верховної Ради з проханням поінформувати, чи надавалася така інформація ЗМІ. У відповідь у Секретаріаті ВР також спросували це повідомлення і попросили «не забувати, кому належить цей сайт (як відомо, сайт "Обозреватель" пов`язують з ім`ям заступника голови Партії вільних демократів Михайла БРОДСЬКОГО).
У Блоці Юлії Тимошенко, крім того, порадили сайту «Обозреватель» користуватися більш компетентними джерелами.
Також у повідомленні прес-служби наголосили, що депутати від БЮТ одностайно підтримують створення демократичної коаліції.