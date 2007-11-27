Медведько у вихідні знову буде совати диван Кучми

У Генеральній прокуратурі сподіваються найближчими вихідними провести у Секретаріаті Президента другий слідчий експеримент у кримінальній справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, Генпрокуратура звернулася до Секретаріату Президента України з проханням надати можливість провести ще один слідчий експеримент в кабінеті колишнього глави держави Леоніда КУЧМИ.

«В найближчі вихідні, думаю, ми його проведемо», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Відповідаючи на запитання, чи буде під час проведення експерименту присутній М.МЕЛЬНИЧЕНКО, О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що востаннє він приходив на допит у Генпрокуратуру 14 листопада.

«Якщо буде потрібен, думаю, що піде», - зазначив О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня поточного року представники Генеральної прокуратури провели у кабінеті глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ перший слідчий експеримент у рамках розслідування кримінальної про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Саме цей кабінет раніше займав екс-Президент Л.КУЧМА. Під час експерименту у кабінеті було відтворено попередній інтер`єр.

Під час експерименту, крім слідчих, у приміщенні Секретаріату Президента був присутній екс-майор Державної служби охорони М.МЕЛЬНИЧЕНКО.