Цушко думає, що його отруїли, але не знає, де і як

Генеральна прокуратура не змогла встановити конкретних обставин отруєння міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА і тому в порушенні кримінальної справи за його заявою було відмовлено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, перевірка заяви В.ЦУШКА тривала дещо більше, ніж передбачено законом, оскільки її автор перебував на лікарняному, а тому опитати його можливості не було.

У той же час, як зазначив О.МЕДВЕДЬКО, як тільки з’явилася можливість, В.ЦУШКО був опитаний, однак у своєму поясненні він підкреслював, що вважає, що було отруєння, але де і коли конкретно пояснити не міг.

Крім того, в рамках перевірки були опитані всі особи, які фігурували в заяві, вивчена медична документація.

«Конкретних обставин ми не встановили», - підкреслив генпрокурор.

Відповідаючи на одне з уточнюючих запитань, він зауважив, що якщо В.ЦУШКО не згоден з рішенням Генпрокуратури, то він може його оскаржити.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном, і матеріали, які підтверджують його отруєння, він одержав 21 вересня. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генеральної прокуратури 27 травня.

30 вересня В.ЦУШКО повідомив, що прийняв рішення про відставку через погіршення стану здоров`я. У його заяві говорилося, що «отруєння завдало значного удару» здоров`ю, що не дозволяє «з етичних міркувань залишатися лише формально на посаді міністра».

27 вересня генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО одержав від В.ЦУШКА заяву про замах на нього як державного діяча.

9 листопада в прес-службі Генпрокуратури повідомили, що відомство відмовило у порушенні кримінальної справи за заявою міністра внутрішніх справ України В.ЦУШКА щодо його отруєння через відсутність події злочину.