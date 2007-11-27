Ющенко: Єханурова купити не можна

Коментуючи на прес-конференції в Алчевську факти підкупу депутатів, Віктор Ющенко заявив, що такими фактами має займатися Генпрокуратура. Президент також зауважив, що хоче, щоб таких фактів не було, передає кореспондент Cxid.info. Зокрема, Віктор Ющенко заявив, що Юрія Єханурова купити не можна. "Його не можна було купити навіть у важчі часи", - сказав Президент. Закінчуючи тему, Глава держави заявив, що купити 1-2 депутатів – цього буде досить лише, щоб поламати демократичну коаліцію, але недостатньо, щоб утворити нову. "Навіть якщо купити 20 депутатів – цього не вистачить, - упевнений Віктор Ющенко. Також Президент заявив, що він би не хотів, щоб у Верховній Раді була коаліція проти когось, політичні сили мають бачити одне одного партнерами.

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