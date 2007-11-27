Ющенко: дуже важливо, щоб у Верховній Раді було знайдено компроміс
Президент вислухає всі претензії "непідписантів"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір завтра зустрітись з народними депутатами від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.
|Ірина ВАННІКОВА
В.ЮЩЕНКО заявив, що вислухає всі претензії депутатів, які не підписали угоду про створення коаліції, передає кореспондент УНІАН на прес-конференції у Алчевську.
Він пообіцяв, що під коаліційною угодою стоятимуть підписи усіх депутатів з фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.
На його думку, до початку роботи коаліції повинні бути врегульовані усі принципи і засади її діяльності.
За словами глави держави, дуже важливо, щоб у Верховній Раді було знайдено компроміс з огляду на те, що перед нею стоїть завдання розглянути 13 важливих законів, у тому числі й закон про імперативний мандат.
В.ЮЩЕНКО зазначив, що за результатами виборів жодна політична сила у парламенті не може самостійно вирішити “ні долю парламенту, ні долю уряду, і тому треба провести низку консультацій, у багатьох випадках проводити активний діалог”.
Він наголосив, що докладе всіх зусиль для того, щоб у ВР не було протистояння між політичними силами.
Як повідомляв УНІАН, угоду про створення коаліції досі не підписали семеро депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”: Іван ПЛЮЩ, Юрій ЄХАНУРОВ, Микола ОНИЩУК, Іван КРІЛЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Станіслав ДОВГИЙ, Віктор ТОПОЛОВ.