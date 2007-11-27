Ющенко: дуже важливо, щоб у Верховній Раді було знайдено компроміс

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір завтра зустрітись з народними депутатами від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА, сьогодні на одній із зустрічей в Алчевську Луганської області В.ЮЩЕНКО сказав, що, очевидно, він завтра зустрінеться з депутатами від цієї фракції.

В.ЮЩЕНКО заявив, що вислухає всі претензії депутатів, які не підписали угоду про створення коаліції, передає кореспондент УНІАН на прес-конференції у Алчевську.

Він пообіцяв, що під коаліційною угодою стоятимуть підписи усіх депутатів з фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

На його думку, до початку роботи коаліції повинні бути врегульовані усі принципи і засади її діяльності.

За словами глави держави, дуже важливо, щоб у Верховній Раді було знайдено компроміс з огляду на те, що перед нею стоїть завдання розглянути 13 важливих законів, у тому числі й закон про імперативний мандат.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що за результатами виборів жодна політична сила у парламенті не може самостійно вирішити “ні долю парламенту, ні долю уряду, і тому треба провести низку консультацій, у багатьох випадках проводити активний діалог”.

Він наголосив, що докладе всіх зусиль для того, щоб у ВР не було протистояння між політичними силами.

Як повідомляв УНІАН, угоду про створення коаліції досі не підписали семеро депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”: Іван ПЛЮЩ, Юрій ЄХАНУРОВ, Микола ОНИЩУК, Іван КРІЛЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Станіслав ДОВГИЙ, Віктор ТОПОЛОВ.