Третьяков вважає, що за дзвінки з Банкової треба відповідати

У випадку підтвердження причетності секретаріату президента до відсутності кворуму на політраді партії "Народний союз "Наша Україна", винні мають бути покарані або виключені з партії.

Про це заявив член політради "НСНУ" Олександр Третьяков в ефірі 5 каналу.

"Якщо ми говоримо про те, що сказав керівник партії - що були телефонні дзвінки - якщо цей факт буде підтверджено, і дійсно існувало так зване телефонне право Банкової, то люди, винні в цьому, мають бути покарані", - сказав він.

"Якщо ми говоримо про партійну приналежність, значить, вони мають бути виключені з партії. Якщо це були факти яких-небудь погроз, значить люди, замішані в цьому, мають бути покарані", - додав Третьяков.

Коментуючи те, що член "НСНУ" Станіслав Довгий, що не підписав коаліційну угоду з БЮТ, полетів за кордон, Третьяков повідомив, що Довгий хворий на рак і тому полетів за кордон лікуватися.

"Я упевнений, що за два дні коаліція буде підписана... За тиждень коаліція буде сформована", - запевнив член "НСНУ".

Крім того, Третьяков висловив думку щодо необхідності "прийняти норму про імперативний мандат на один рік, за рік прийняти політреформу і цією політреформою скасувати імперативний мандат".

"У політреформі має стояти одна з головних фраз – про те, щоб позбавити депутатів недоторканності... Це дуже простий хід", - пояснив він.

Як відомо, у вівторок політрада "НСНУ" була проведена без наявності кворуму.

Українська правда