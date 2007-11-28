Тимошенко завалили квітами

У вівторок Юлія Тимошенко відзначала свій день народження. Цього дня лідер БЮТ за традицією зникла з поля зору і святкувала в колі сім`ї, пише "Сегодня". Її соратники по блоку розповіли виданню, що Юлія Володимирівна постійно була поза зоною доступу, тому привітати її в телефонному режимі вдалося тільки одиницям. «Вона наперед попередила, що буде поза зоною», - розповів «бютівець» Євген Корнійчук. На публіці Тимошенко з`явиться вже у четвер, перед початком роботи парламенту на засіданні фракції. "Ось там всі ми її і привітаємо квітами", — говорить нардеп Микола Сивульський.

Що стосується місцезнаходження Юлії Володимирівни, то колегам важко відповісти на це запитання. В той же час Корнійчук запевнив, що Тимошенко не в Києві, а виїхала за кордон. А ось прес-секретар зятя Тимошенко Шона Карра сказала, що сімейство Карр-Тимошенко знаходиться в Україні, але вони відключили телефони.

Незважаючи на те, що офіс іменинниці був порожній, як розповів «бютівець» Дмитро Швець, з самого ранку в її приймальню почали нести квіти, в основному троянди, які ближче до обіду просто завалили офіс. Один з подарунків заслуговує на окрему увагу: вдень у приймальні з`явилася квіткова скульптура з декількох тисяч троянд у вигляді символу БЮТ – червоне серце на білому постаменті. На запитання, хто його презентував, Швець відповів досить ухильно: друзі. Сам Швець приготував їй подарунок "як для прем`єр-міністра".

Крім квітів, в офіс іменинниці від одного з регіональних осередків Української соціал-демократичної партії доставили ще один цікавий подарунок – килим з символікою БЮТ. А ось Київський осередок «Батьківщини» подарував їй вишиту картину, на якій зображена Андріївська церква. Депутат Михайло Поживанов збирається подарувати ікону Божої матері.

Баба Параска вперше на відміну від колишніх днів народження Юлії Володимирівни не змогла особисто вручити подарунок своєму кумирові. "Вона зараз не в Києві, а коли повернеться, то я сама вручу їй вишитий рушник, а передавати його через її помічників не буду", — сказала героїня Майдану. Подарунок вишитий оранжевими, червоними і чорними нитками, зазначає газета.