Янукович хоче знати, що таке «в.о.», і з чим його їдять
Лідер ПР дав доручення Лавриновичу
Віктор Янукович припускає, що уряд залишиться працювати в статусі виконувачів обов`язків.
Про це в.о прем`єр-міністра сказав, відкриваючи засідання Кабміну.
"Я дав доручення міністру Лавриновичу роз`яснити, що таке виконуючий обов`язки уряд. Ми виконуємо обов’язки і за це відповідаємо", - заявив Янукович.
"А скільки місяців будуть переговори по створенню Коаліції – ми не знаємо. Для нас важливо утримати ситуацію", - додав він.
Янукович також розкритикував представників помаранчевих сил.
"Ми бачимо, які хороводи водять політики два місяці. Як вони з першої хвилини поздоровляли себе з перемогою. Над ким і над чим? Хай роз`яснять українському народу", - сказав Янукович.
"І коли вони відкривають рот і кажуть, що у нас щось не так з економікою – то хай вони пояснять, хто доклав до цього руки. Це політика популізму, звичка ляпати язиками, дурити народ і на цьому будувати своє щастя", - обурився Янукович.
Він поскаржився, що уряд не міг ефективно працювати в умовах розпущеного парламенту.
"Майже вісім місяців ми працювали без діючого законодавчого органу. А без своєчасного ухвалення змін до законів не можливо розвивати країну", - зазначив Янукович.
Він поділився результатами зростання економіки: ВВП на 7,3%, промислового виробництва на 11%.
"Так, у нас є проблеми з інфляцією – це наслідки політичної дестабілізації. І це розуміє весь світ", - сказав прем’єр.
Янукович сказав, що доказом цього є остання заява міжнародного валютного фонду , а також те, що рейтингові агентства не знижували індекси України.
Він наказав міністрам, не залежно стануть вони депутатами чи ні, забезпечити життєдіяльність уряду.
"І ті міністри, які не стали депутатами – це люди також відповідальні", - сказав він.
При цьому Янукович обмовився: "І життя не продовжується - ви молоді люди і у вас все попереду".