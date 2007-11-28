Янукович хоче знати, що таке «в.о.», і з чим його їдять

Віктор Янукович припускає, що уряд залишиться працювати в статусі виконувачів обов`язків.

Про це в.о прем`єр-міністра сказав, відкриваючи засідання Кабміну.

"Я дав доручення міністру Лавриновичу роз`яснити, що таке виконуючий обов`язки уряд. Ми виконуємо обов’язки і за це відповідаємо", - заявив Янукович.

"А скільки місяців будуть переговори по створенню Коаліції – ми не знаємо. Для нас важливо утримати ситуацію", - додав він.

Янукович також розкритикував представників помаранчевих сил.

"Ми бачимо, які хороводи водять політики два місяці. Як вони з першої хвилини поздоровляли себе з перемогою. Над ким і над чим? Хай роз`яснять українському народу", - сказав Янукович.

"І коли вони відкривають рот і кажуть, що у нас щось не так з економікою – то хай вони пояснять, хто доклав до цього руки. Це політика популізму, звичка ляпати язиками, дурити народ і на цьому будувати своє щастя", - обурився Янукович.

Він поскаржився, що уряд не міг ефективно працювати в умовах розпущеного парламенту.

"Майже вісім місяців ми працювали без діючого законодавчого органу. А без своєчасного ухвалення змін до законів не можливо розвивати країну", - зазначив Янукович.

Він поділився результатами зростання економіки: ВВП на 7,3%, промислового виробництва на 11%.

"Так, у нас є проблеми з інфляцією – це наслідки політичної дестабілізації. І це розуміє весь світ", - сказав прем’єр.

Янукович сказав, що доказом цього є остання заява міжнародного валютного фонду , а також те, що рейтингові агентства не знижували індекси України.

Він наказав міністрам, не залежно стануть вони депутатами чи ні, забезпечити життєдіяльність уряду.

"І ті міністри, які не стали депутатами – це люди також відповідальні", - сказав він.

При цьому Янукович обмовився: "І життя не продовжується - ви молоді люди і у вас все попереду".

Українська правда