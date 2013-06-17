Тюремники образились на гостей Тимошенко

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ДПтС.

«Наші попередження про можливе поширення неправдивої інформації Євгенією Тимошенко щодо організації побачення із засудженою Ю.Тимошенко справдилися. Вражає цинізм, з яким розповсюджуються через партійні сайти неправдиві звинувачення на адресу пенітенціарної установи», - заявили у відомстві.

При цьому ДПтС вкотре звернула увагу, що «умови тримання засудженої Ю.Тимошенко, а також дії, на які йде керівництво пенітенціарної установи по відношенню до неї, не має жоден із ув’язнених чи засуджених, і навіть з числа тих, хто відбуває покарання за менш значні злочини».

«Оскільки деяким особам, що оточують засуджену Ю.Тимошенко та приходять до неї на побачення, невластиві нормальні людські відношення і вони нехтують порядністю співробітників пенітенціарної відомства та тим розумінням, яке демонструє керівництво колонії, ДПтС вимушена про це інформувати і ЗМІ, і громадськість», - зазначили в прес-службі.

В пенітенціарній службі заперечують інформацію про перешкоджання в організації побачень із Тимошенко, та заявили, що «вона мала та має надзвичайно велику кількість таких побачень, навіть усупереч вимогам відповідної відомчої інструкції».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 червня, в «Батьківщині» заявили, що до Тимошенко, яка перебуває в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, не пускають її доньку Євгенію.

Згодом в ДПтС повідомили, що керівництво колонії у порядку виключення дозволило Тимошенко провести зустріч з донькою безпосередньо у медичній палаті, оскільки екс-прем’єр відмовилася пройти до кімнати побачень.

При цьому в пенітенціарній службі наголосили, що «таке рішення було прийнято без жодних на це об’єктивних причин і лише з метою не допустити поширення неправдивих звинувачень на адресу пенітенціарного відомства. Оскільки складається враження, що засуджена та її захисники останнім часом діють за одним і тим же сценарієм – зірвати проведення зустрічі, а далі звинувачувати у цьому колонію».

Разом з тим у ДПтС зауважили, що згідно з відомчою інструкцією щодо організації проведення короткострокових побачень, жоден засуджений в Україні не має права проводити їх там, «де заманеться».