«Батьківщина»: До Тимошенко не допускають її доньку

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби «Батьківщини».

«Уже понад годину до лідера опозиції Юлії Тимошенко не допускають її доньку Євгенію», - заявили в партії.

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У «Батьківщині» стурбовані цим фактом та вимагають допустити захисника до лідера опозиції.

«Нам відомо, що стан здоров‘я лідера опозиції значно погіршився. Захисники вже звернулися до лікарів клініки «Шаріте», щоб вони невідкладно приїхали до Юлії Тимошенко для з‘ясування причин значного погіршення стану здоров‘я», - йдеться у заяві.

«Той факт, що вже четверту добу захисники Юлії Тимошенко не мають змоги її побачити, викликає велике занепокоєння, бо до таких дій тюремники вдаються тоді, коли над Юлією Тимошенко вчиняється насилля. У п‘ятницю до неї не допустили захисника Миколу Титаренка, сьогодні - Євгенію Тимошенко. Так само до лідера опозиції не допускали захисників у минулому році, коли чинилося насилля під час її транспортування з Качанівської колонії до лікарні «Укрзалізниці»», - заявили у партії «Батьківщина».

Автори заявив вимагають від пенітенціарної служби невідкладно допустити до Тимошенко захисників, щоб вони на власні очі побачили, що відбувається на дев‘ятому поверсі лікарні «Укрзалізниці», де утримується екс-прем’єр.