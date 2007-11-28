На «Луї Віттон» для Тимошенко скидається вся родина

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко піде з політики вчасно - "як балерина". У цьому впевнена її рідна тітка Антоніна Ульяхіна.

В інтерв`ю "Українській правді" керівник "Батьківщини" в Дніпропетровській області розповіла про свою племінницю як про людину "майже аскетичну в їжі". Антоніна Ульяхіна заявила також, що наряди у Юлії Тимошенко - від українських модельєрів. На запитання кореспондента про дуже дорогий бренд "Луї Віттон", який ніяк не вписується в декларацію, надану Тимошенко, родичка лідера БЮТ відповіла: "Юля не одна в сім`ї. Заробляють діти, чоловік, навіть ми, літні люди... Тому Юлію Володимирівну ми всіляко підтримуємо. І повірте, у нас буває такий момент, коли ми всі скидаємося – абсолютно всі, підчищаємо всі свої коморки, і Юлія Володимирівна їде і купує собі "Луї Віттон".

Антоніна Ульяхіна розповіла також про бізнеси родини Тимошенко: "Є гранітний завод, фірма "Беютага"... Діти у нас займаються бізнесом. Є варенична і кафе в Дніпропетровську... Варенична – на проспекті Карла Маркса, 65. Це варенична Жені Тимошенко. А кафе "Золота рибка" – це моя дочка, Таня Шарапова. Кафе "Золота рибка" і "Варенична". Так і називаються, знаходяться в одному будинку".