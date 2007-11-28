Янукович розповів про розмову з Ющенком

Головним завданням для уряду наступного року має стати подолання негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Це реально зробити наступного року», - підкреслив він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що найкраще сальдо зовнішньої торгівлі на сьогодні Україна має з Росією – найбільшим торговельним партнером.

За словами в.о. прем`єра, експорт до Росії зріс в 2,5 разу, а імпорт – "відсотків на 50". «Це дуже важливий показник, і якщо ми утримаємо такі темпи, це нам дасть значне скорочення негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що економічний блок Кабміну зараз повинен розглянути першочергові закони, які дозволять економіці рухатися вперед.

“Як тільки почне працювати парламент, ми повинні разом із Президентом порозумітися щодо всіх цих напрямів. У нас була розмова, до речі, на цю тему, щоб у першу чергу подати закони соціальні й економічні, які дадуть можливість нам рухатися вперед”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він додав, що на сьогоднішньому засіданні уряду пакет цих законопроектів буде частково розглянутий.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в січні-вересні 2007 року становило 3 млрд. 710,4 млн. дол. проти 1 млрд. 431,4 млн. дол. за аналогічний період минулого року.

За підсумками 9 місяців 2007 року експорт становив 41 млрд. 982,2 млн. дол. (за 9 міс. 2006 року - 33 млрд. 398,4 млн. дол.), імпорт - 45 млрд. 692,6 млн. дол. (34 млрд. 829,8 млн. дол.).