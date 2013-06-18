Скандал у ВР: нардеп каже, що заступник міністра вийшов до трибуни п’яним

Народний депутат України Ігор Швайка (фракція “Свобода”) стверджує, що перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський сьогодні вийшов на трибуну Верховної Ради України у нетверезому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив в інтерв’ю журналістам.

Швайка зазначив, що коли він підійшов до трибуни, то «біля трибуни, на якій виступав Мярковський, в радіусі 5 метрів був сморід такий, як смердить від людини, яка тільки що відірвалася від горілки”. Він зазначив: “Перший заступник міністра фінансів прийшов в парламент в нетверезому стані. Він прийшов звітувати про виконання бюджету за 2012 рік - ну п’яне виконання про п’яне виконання бюджету”.

Швайка зазначає, що Мярковський підтвердив свій стан тим, що “просто втік”. Швайка вважає, що це є “підкреслено зневажливе ставлення до парламенту, українських виборців”.

Водночас голова Комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ Володимир Макеєнко заявляє, що перший заступник міністра фінансів Мярковський не був п’яний, а в нього проблеми зі здоров’ям.

В інтерв’ю журналістам він наголосив, що Мярковському просто стало зле, і “він зараз у лікаря, він міряє тиск, п’є там ліки”.

“Я підійшов до нього, подивився як він виглядає. І він просто блідий”, - додав Макеєнко.

На думку Макеєнка, голова ВР Володимир Рибак правильно зробив, що на прохання двох фракцій парламенту оголосив перерву у засіданні парламенту, щоб з’ясувати, як ВР працюватиме далі.

“Я думаю, що якщо він зможе, то продовжить, а якщо ні, то хтось від уряду буде доповідати інший”, - наголосив Макеєнко.