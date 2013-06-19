У ПР вважають, що опозиція підливає масла у вогонь, відмовляючи Януковичу

Представник Президента у Верховній Раді України, народний депутат Юрій Мірошниченко (фракція Партії регіонів) вважає, що опозиція, відмовляючись від зустрічі з Президентом Віктором Януковичем, втрачає шанс для врегулювання суперечностей, які є в парламенті.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Мірошниченко сказав в коментарі журналістам, відповідаючи на запитання з приводу того, що дві фракції - “Удар” та “Свобода” - відмовляються йти сьогодні на зустріч з Президент України. Він наголосив: “Я абсолютно переконаний, що опозиція такою поведінкою втрачає шанс для розв’язання тих суперечностей, які виникають в парламенті, де Президент міг би виступити арбітром і гарантом власне тієї політичної стабільності, яка нам необхідна для подолання кризи”.

Мірошниченко висловив сподівання, що “пан Яценюк буде учасником цієї зустрічі”. Він висловив здивування з приводу того, що “колеги з опозиції самі ініціювали спілкування з Президентом, а в останній момент змінили свою позицію”. “Нам прикро, але разом з тим Президент України завжди готовий до спілкування і інтереси країни мають бути вище, ніж особисті амбіції. Ми сподіваємося, що результатом цієї зустрічі буде пожвавлення роботи парламенту і більш консолідовані рішення в інтересах громадян України щодо вирішення економічних і соціальних питань”, - наголосив Мірошниченко.