Кожем’якін: Літак німецьких лікарів Тимошенко не злетів, їх сьогодні не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам перед ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, в стаціонарі якої перебуває Тимошенко, сказав її захисник, народний депутат Андрій Кожем’якін.

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“У зв’язку з технічною заминкою, судячи з усього, їх сьогодні не буде”, - сказав Кожем’якін.

Він зазначив, що на даний час поки невідомо, яка саме технічна затримка виникла.

“Яка - я не знаю. Вони, наскільки мені відомо, сіли в літак, але літак не злетів”, - зазначив захисник.

“Все було достатньо серйозно, але чому не злетіли, невідомо, якась технічна заминка там у Німеччині. Можливо, з літаком, а не з лікарями, тому що вони були в літаку”, - додав Кожем’якін.

Він зауважив, що на даний час невідомо, на яку дату переноситься візит лікарів, і хто саме з них прибуде до Харкова.

За словами Кожем’якіна, ці питання зараз з’ясовує захисник Тимошенко Сергій Власенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку Власенко повідомив, що в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, в стаціонарі якої перебуває Тимошенко, сьогодні прибудуть її лікарні з берлінської клініки «Шаріте».

17 червня донька Тимошенко Євгенія заявила, що з 14 червня стан здоров’я її матері різко погіршився, вона практично не встає.