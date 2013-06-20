До Тимошенко екстрено прибудуть німецькі лікарі - «якісь нові»

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердив захисник Тимошенко Сергій Власенко.

«Начебто так. Начебто Айнхойпль. Я не можу зараз тут бути точним», - сказав Власенко.

За словами захисника, німецькі лікарі перебуватимуть у Харкові один день.

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«Тому що це екстрена річ. Слава Богу, що вони знайшли вікно в своєму дуже щільному графіку, і зробили це достатньо швидко», - наголосив Власенко.

На питання, чи будуть лікарі сьогодні проводити інструментальне обстеження Тимошенко, захисник сказав: «Я не знаю нюансів. Так, на рівні неофіційної інформації я знаю, що вони начебто збиралися сьогодні. Хто вони, що вони будуть робити – я думаю, що вони визначаться після первинної розмови з Юлією Володимирівною».

У той же час джерело в ЦКЛ «Укрзалізниці» підтвердило кореспонденту УНІАН інформацію про прибуття сьогодні німецьких лікарів. Співрозмовник також зазначив, що у лікарню мають прибути «якісь нові лікарі».

«Ані Райсхауер, ані Айнхойпль, ані Хармс. Будуть якісь нові лікарі, ті, які раніше не приїжджали», - сказав співрозмовник.

За даними джерела, німецькі фахівці прибудуть у лікарню сьогодні до 12.00, залишать медзаклад близько 15.00.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня донька Тимошенко заявила, що стан здоров’я її різко погіршився, вона практично не встає.

За словами Євгенії Тимошенко, різке погіршення стану здоров’я відбулося у п’ятницю, 14 червня. “Вона практично постійно лежить. У п’ятницю під час занять терапією їй стало гірше. Був дуже сильний простріл. Усе пішло в праву ногу, і зараз майже будь-який рух викликає дуже гострий біль, незважаючи навіть на сильне знеболювальне”, - сказала донька екс-прем’єра.

Євгенія Тимошенко також зауважила, що її матір може пересуватися лише з допомогою.