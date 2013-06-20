Завтра розпочнеться суд над Тітушком

Шевченківський районний суд Києва 21 червня о 13.30 розпочне попереднє слухання кримінального провадження за обвинуваченням мешканця Білої Церкви Вадима Тітушко у побитті журналістів 18 травня на вулиці Велика Житомирська у столиці .

Про це УНІАН повідомили у столичній прокуратурі.

Як зазначили співрозмовники агентства, справа стосовно інших осіб, що також підозрюються у хуліганських діях та умисному перешкоджанні діяльності журналістів під час масових заходів 18 травня, буде слухатися пізніше.

Як повідомлялося, 18 травня під час мітингу опозиції невідомі в спортивних костюмах до крові побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант-Украина» Соделя. Це відбувалося на очах міліціонерів, які не захищали журналістів, хоча ті зверталися по допомогу.

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Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (навмисно легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - і за ст. 171 (перешкоджання журналістській діяльності). Почато досудове розслідування. Згодом дії нападника було перекваліфіковано в хуліганство. Триває провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, скоєне групою осіб) і ч. 1 ст. 171 ККУ (перешкоджання професійній діяльності журналіста).

За підозрою у нападі затримали Вадима Тітушка. 22 травня суд звільнив його під заставу і підписку про невиїзд.

12 червня у прокуратурі Шевченківського району Києва повідомили, що направили до суду обвинувальний акт стосовно Тітушка, котрий підозрюється у хуліганських діях та умисному перешкоджанні діяльності журналістів під час масових заходів 18 травня у центрі Києва.

Досудове розслідування стосовно інших трьох осіб, що також підозрюються у хуліганських діях та умисному перешкоджанні діяльності журналістів під час масових заходів 18 травня, триває, додали в прокуратурі.