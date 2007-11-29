Регіонали вже готові пересваритися через блокування?

Народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Ярослав Сухий підтримує на посаду спікера Верховної Ради кандидатуру Івана Плюща. Про це він заявив журналістам в єфірі телеканалу „Рада”, повідомляє сайт ПР

„Я з цією людиною працював давно і вважаю, що ця людина може консолідувати та примирити Верховну Раду і настроїти її на конструктивну роботу. Тому що перевага в 2-3 голоси дуже хитка і буде постійно завдавати нам клопоту, можуть виникнути принципові позиції, і тому потрібна досвідчена кандидатура спікера”, -підкреслив депутат.

Разом із тим, відповідаючи на питання журналістів про те, чи готова Партія регіонів працювати в опозиції, Ярослав Сухий відзначив, що у такому випадку Партія регіонів буде конструктивною опозицією, і не буде ніяких блокувань та інших силових заходів.

Нагадаємо, що раніше член фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл заявив, що фракція ПР не допустить пакетного голосування за посаду прем’єр-міністра та голови Верховної Ради. У разі, якщо демкоаліція спробує це зробити, заявив Чорновіл, “регіони” вдадуться до блокування трибуни.