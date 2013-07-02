Штурм міліції на Миколаївщині припинили, принаймні до ранку
01:18, 02 липня 2013Політика
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Очільникам миколаївської міліції та прокуратури вдалося умовити протестувальників припинити активні дії щодо міліціонерів у Врадіївському райвідділку і розійтися.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Як зазначили у прес-службі, начальнику обласного управління миколаївської міліції та першому заступнику прокурора області, які прибули до місця події, вдалося дійти згоди з мешканцями смт щодо припинення будь-яких активних дій з їхнього боку та розійтися.
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Станом на 01.20 біля райвідділку перебувають близько 30 осіб з числа мешканців селища.
Також у прокуратурі наголосили, що винні у скоєнні протиправних дій щодо молодої жінки перебувають під вартою.
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