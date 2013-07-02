Штурм міліції на Миколаївщині припинили, принаймні до ранку

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Як зазначили у прес-службі, начальнику обласного управління миколаївської міліції та першому заступнику прокурора області, які прибули до місця події, вдалося дійти згоди з мешканцями смт щодо припинення будь-яких активних дій з їхнього боку та розійтися.

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Станом на 01.20 біля райвідділку перебувають близько 30 осіб з числа мешканців селища.

Також у прокуратурі наголосили, що винні у скоєнні протиправних дій щодо молодої жінки перебувають під вартою.