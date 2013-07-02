Рибак розпустив депутатів - свободівці вимагали продовження роботи

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент не завершив розгляд усіх питань порядку денного.

Голова ВР Володимир Рибак після того, як Верховна Рада не ухвалила закон, яким вносилися зміни до бюджету, що передбачали збільшення фінансування Міністерства закордонних справ, зазначив, що сьогодні парламент добре попрацював і він закриває засідання.

Нерозглянутими залишилися близько 10 законопроектів, які були в порядку денному.

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Рибак нагадав народним депутатам, що завтра парламент працюватиме на ранковому та вечірньому засіданні.

Коли голова ВР закривав сьогоднішнє засідання, фракція “Свобода” протестувала проти цього і вигукувала: “Працювати!”.