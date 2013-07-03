Amnesty International звинуватила українську владу у викраденнях людей

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на оприлюднену в середу доповідь Amnesty International "Назад до тортур: екстрадиція, примусове повернення та переміщення у Центральній Азії".

"За останні два роки влада Казахстану, Російської Федерації та України стала докладати ще більше зусиль до примусового повернення членів і певних угруповань у Таджикистан і Узбекистан, незважаючи на те, що там їм реально загрожують тортури і жорстоке поводження", - зазначається в доповіді.

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Зокрема, автори доповіді наголосили на тому, що країни СНД деколи йдуть на крайні заходи, аби гарантувати повернення людини до Центральної Азії - викрадення людей.

"Вже кілька років співробітники центрально-азіатських силових структур на території цих країн, а також у Росії та Україна безперешкодно здійснюють або намагаються здійснювати викрадення прохачів притулку, біженців та інших громадян держав Центральної Азії", - сказано у доповіді.

"Враховуючи регулярність, з якою це відбувається, можна говорити про те, що в регіоні діє надзвичайна програма незаконної видачі людей. Європейський суд з прав людини назвав це "цілковитим нехтуванням принципом верховенства закону".

"Така стратегія, до якої все частіше вдаються країни СНД, вказує на тривожну тенденцію, коли уряди демонстративно і безкарно зневажають основні гарантії прав людини, виправдовуючи це загрозами національній безпеці", - зазначається у доповіді.

"Як і в Росії, НУО, що працюють з прохачами притулку в Україні, повідомляли про випадки зникнення своїх підопічних за загадкових обставин з подальшим появою в країні громадянської належності", - зазначається у доповіді.

Як приклад у ній наводяться прізвища людей, які просили в Україні про притулок, однак опинилися в своїх країнах. Зокрема, наводиться і прізвище російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва.

"Українська влада не заперечує те, що в жовтні 2012 року в Києві російські силовики викрали Леоніда Развозжаева. Дійсно, заперечувати настільки очевидний факт було б украй складно. На жаль, влада України відмовляються засудити дії іноземних агентів, стверджуючи - помилково - що викрадення не є кримінально караним", - зазначається у доповіді.