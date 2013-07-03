Янукович бере участь у засіданні «Вишеградської четвірки»

Як повідомляє прес-служба Президента України, засідання відбувається у резиденції Президента Республіки Польща Броніслава Коморовського у м.Вісла (Республіка Польща).

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Саміт глав держав «Вишеградської четвірки» (Вишеградської групи) - Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії – у польському місті Вісла відбувається 2-3 липня 2013 року в рамках завершення польського головування в цьому об’єднанні. Четверте головування Республіки Польща у Вишеградській групі пройшло під гаслом «Інтеграція та єдність» та тривало з 1 липня 2012 року до 30 червня 2013 року.

Захід у Віслі має стати логічним продовженням попередніх зустрічей у форматі «В-4+» – зустрічей глав урядів країн «Вишеградської четвірки» з Президентом Франції Франсуа Олландом та Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель (6 березня 2013 року), а також з Прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе (16 червня 2013 року). Особливістю цієї зустрічі є запрошення взяти у ній участь Президента України.

Ключова тема зустрічі у Віслі – «Об’єднання Центральної Європи у сфері інфраструктури та людського виміру». Очікується, що під час саміту Президент Польщі зробить оцінку результатів головування Польщі у «Вишеградській четвірці». У свою чергу, Президент Угорщини Янош Адер має оголосити пріоритети наступного головування своєї країни у цьому регіональному об’єднанні.