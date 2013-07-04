Парламент достроково припинив повноваження Шаповала
Парламент достроково припинив повноваження Шаповала, який очолював ЦВК
Верховна Рада України ухвалила постанову «Про дострокове припинення повноважень члена Центральної виборчої комісії».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 із 394 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Постановою передбачено достроково припинити повноваження члена Центральної виборчої комісії Володимира Шаповала у зв’язку із досягненням ним 65-річного віку.
Як повідомляв УНІАН, 3 червня Президент України Віктор Янукович вніс до парламенту подання про відставку голови Центрвиборчкому Шаповала, якому 25 травня виповнилося 65 років, що є граничним віком для держслужбовців.
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Янукович запропонував народним депутатам заповнити вакансію, призначивши членом ЦВК доктора юридичних наук, професора Олександра Копиленка.