«Наша Україна» і Регіони завтра вранці підпишуть угоду?

«Наша Україна» і Партія регіонів завтра готові підписати коаліційний договір, пише газета «Сегодня» з посиланням на інформацію високопоставленого джерела в «Нашій Україні».

За даними газети, договір між цими політичними силами учора ввечері було повністю узгоджено, сьогодні він буде попередньо схвалений на політраді Партії регіонів і «Нашої України», і завтра ще до початку сесії Верховної Ради підписаний. Газета також указує місце підписання – третій поверх будівлі Верховної Ради.

Цей коаліційний договір передбачає, що прем`єр-міністром України стає представник «Нашої України», нинішній прем`єр Юрій ЄХАНУРОВ (неодмінна умова Президента Віктора ЮЩЕНКА – «Сегодня»), спікером – лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. Також передбачається, що їхніми першими заступниками будуть, відповідно, «регіонал» і «нашоукраїнець», а саме - один із лідерів «Нашої України» Петро ПОРОШЕНКО стане першим віце-спікером, а один із лідерів Партії регіонів Микола АЗАРОВ – першим віце-прем`єром, ще одного представника Партії регіонів Андрія КЛЮЄВА призначать керівником паливно-енергетичного комплексу, стверджує видання.

Водночас, газета пише, що обговорюється і варіант «помаранчевої» коаліції і розподілу посад в такому форматі: лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО – прем`єр, Ю.ЄХАНУРОВ – спікер. Пост першого віце-прем`єра при цьому можуть віддати соціалістам, зокрема, першому секретарю політради СПУ Йосипу ВІНСЬКОМУ, як стверджує «Сегодня», як плату за відмову соціалістів від спікерства Олександра МОРОЗА.

Як пише газета, станом на вчора перспективи створення «помаранчевої» коаліції оцінювалися як малоймовірні всіма учасниками переговорів. Джерело в «Нашій Україні» заявило, що навіть якщо робоча група підпише проект угоди, в якому фігуруватиме Ю.ТИМОШЕНКО, – прем`єр, його заблокують на політраді «Нашої України», де більшість мають закляті вороги лідера БЮТ, такі як П.ПОРОШЕНКО і Олександр ТРЕТЯКОВ – колишній помічник Президента, тоді як за союз з БЮТ виступають «лише СТРЕТОВИЧ і КАТЕРИНЧУК, а також частина львів`ян таких, як КЕНДЗЬОР», пише видання.