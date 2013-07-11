Депутати Кнесету поскаржилися в Європарламент на "Свободу"

Як повідомляє радіо «Голос Росії», депутати Кнесету закликали європарламентаріїв бойкотувати Всеукраїнське об'єднання «Свобода».

«Вже більш як півроку ми одержуємо тривожні повідомлення про те, що націоналістичні настрої в Україні зростають, які підігріваються неонацистським об'єднанням «Свобода», яке одержало більш як 10% голосів на останніх парламентських виборах», - говориться у зверненні.

«Ми стурбовані наклепом і погрозами членів цього об'єднання на адресу єврейського і російського населення України, а також на адресу інших національних груп. Це люди, які черпають натхнення в нацистських ідеях і відкрито звеличують масові вбивства, що здійснювалися українськими дивізіями СС у роки Великої Вітчизняної війни», - наголошується в листі.

«Ми також були шоковані тим фактом, що це об'єднання не заборонене і співробітничає з двома головними опозиційними партіями України. На жаль, ці партії не виявляють незадоволення діями і заявами своїх партнерів по опозиційному блоку, чим також компрометують себе», - відзначили члени Кнесету.

Ізраїльські парламентарії заявили, що «не можуть сидіти склавши руки», поки неонацизм існує в будь-якій частині світу.

«Наш борг - висловитися і зв'язатися з нашими колегами у всьому світі, щоб об'єднати зусилля для усунення симптомів явища, яке відкидає нас назад у найтемніші часи людства. Ми цінуємо тверду позицію Європарламенту, яку він висловив у грудні минулого року», - говориться в листі.