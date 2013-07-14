Серед жертв масштабної ДТП у Підмосков`ї є українець

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

На тему: ДТП у новій Москві: кількість загиблих зросла до 18

”Серед 18 загиблих у результаті ДТП у Московській області є один громадянин України”, - повідомили в МЗС, відзначивши, що Посольство України в Росії вживає всіх заходів для репатріації тіла загиблого.

Як повідомляв УНІАН, за останніми офіційними даними, в результаті ДТП під Подольськом загинули 18 чоловік. Із них 14 чоловік померли на місці, три людини померли в лікарні, одна людина - в НДІ ім. Скліфосовського.

29 потерпілих залишаються в лікарнях, стан більшості тяжкий.

Аварія сталася 13 липня вдень на території «нової Москви», приблизно в 8 км від центру Подольська. КамАЗ, що перевозив щебінь, врізався в автобус ЛіАЗ, в якому перебувала 41 людина. Від удару автобус розірвало на дві частини. Вантажівка перекинулася і всі 12 кубометрів щебеня висипались в салон автобуса. Водія вантажівки затримано.