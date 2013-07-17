Українці не довіряють владі і правоохоронцям (опитування)

Як передає УНІАН, про це свідчать результати спільного опитування Фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" та соціологічної служби Центру Разумкова.

За результатами опитування, в українському суспільстві лише три соціальні інституції мають переважну довіру з боку громадян: церква, де баланс довіри-недовіри становить +50%, ЗМІ (+24,5%) та Збройні сили України (11%).

Усі інші соціальні інституції мають негативний баланс довіри-недовіри: Верховна Рада України (-60%), суди (-56%), політичні партії (-52%), уряд (-49%), міліція (-47%), банки (-44%), прокуратура (-43%), Президент України (-43%), Конституційний суд (-38%), Служба безпеки України (-14%), місцева влада (-5%).

При цьому опитування продемонструвало, що близько половини населення вважає, що Україні необхідні нові політичні лідери. "Ця думку переважає у жителів Західного (57%) та Східного (52%) регіонів, а також у виборців Всеукраїнського об’єднання "Свобода" - 62%, та політичної партії "УДАР" 61%", - зазначила на презентації опитування директор Фонду "Демократичні ініціативи ім. І.Кучеріва" Ірина Бекешкіна.

За результатами опитування, нові політичні лідери повинні відрізнятися від попередників насамперед чесністю (50%), некорумпованістю (48%) та готовністю насправді захищати інтереси простих громадян (48%). На думку абсолютної більшості опитаного населення, такі лідери повинні діяти винятково у межах закону, за принципом "закон - один для всіх" (83%).

Крім того, за інформацією соціологів, 41% населення вважає, що пересічний громадянин ніяк не може вплинути на рішення влади. Найбільш дієвими механізмами такого впливу були визнані вибори Президента України (37%) та вибори до Верховної Ради (30%).

На тему: В Україні щасливих людей стає менше (опитування)

Дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи ім. І.Кучеріва" та соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 травня 2013 року. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%