Українці не довіряють владі і правоохоронцям (опитування)
Більшість українців не довіряє Верховній Раді, українським судам, уряду та Президенту, а найбільш дієвими механізмами впливу на владу громадяни вважають президентські та парламентські вибори.
Як передає УНІАН, про це свідчать результати спільного опитування Фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" та соціологічної служби Центру Разумкова.
За результатами опитування, в українському суспільстві лише три соціальні інституції мають переважну довіру з боку громадян: церква, де баланс довіри-недовіри становить +50%, ЗМІ (+24,5%) та Збройні сили України (11%).
Усі інші соціальні інституції мають негативний баланс довіри-недовіри: Верховна Рада України (-60%), суди (-56%), політичні партії (-52%), уряд (-49%), міліція (-47%), банки (-44%), прокуратура (-43%), Президент України (-43%), Конституційний суд (-38%), Служба безпеки України (-14%), місцева влада (-5%).
При цьому опитування продемонструвало, що близько половини населення вважає, що Україні необхідні нові політичні лідери. "Ця думку переважає у жителів Західного (57%) та Східного (52%) регіонів, а також у виборців Всеукраїнського об’єднання "Свобода" - 62%, та політичної партії "УДАР" 61%", - зазначила на презентації опитування директор Фонду "Демократичні ініціативи ім. І.Кучеріва" Ірина Бекешкіна.
За результатами опитування, нові політичні лідери повинні відрізнятися від попередників насамперед чесністю (50%), некорумпованістю (48%) та готовністю насправді захищати інтереси простих громадян (48%). На думку абсолютної більшості опитаного населення, такі лідери повинні діяти винятково у межах закону, за принципом "закон - один для всіх" (83%).
Крім того, за інформацією соціологів, 41% населення вважає, що пересічний громадянин ніяк не може вплинути на рішення влади. Найбільш дієвими механізмами такого впливу були визнані вибори Президента України (37%) та вибори до Верховної Ради (30%).
На тему: В Україні щасливих людей стає менше (опитування)
Дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи ім. І.Кучеріва" та соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 травня 2013 року. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%