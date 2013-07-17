Родичі «ніжинських робінгудів» на акції відділок не штурмували

Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв'язків УМВС в області.

За інформацією правоохоронців, акція протесту була нечисельною. Її учасники зібралися у центрі, на площі Івана Франка, а потім пішли до міськвідділу міліції. Вони змогли безперешкодно потрапити у приміщення та поспілкуватися з начальником управління Олександром Шепіловим.

"Акція пройшла спокійно, порушень громадського порядку не зафіксовано", - уточнили у Секторі громадських зв'язків УМВС у Чернігівській області.

Організатор акції Крат метою назвала пом'якшення вироку "ніжинським робінгудам", які боролися із наркоторгівлею. "Це не означає, що сьогодні провели мітинг і забули, будемо допомагати адвокатам", - сказала вона журналістам.

Присутні на мітингу депутати Ніжинської міської ради назвали дії журналістки піаром і засудили їх, оскільки, за їхніми словами, ця діяльність може призвести до непередбачуваних наслідків та спровокувати конфлікт.

Як повідомляв УНІАН, інформацію про наміри 17 липня о 18.00 провести штурм Ніжинського міського відділу міліції на своїй сторінці у Facebook розмістила журналістка Крат. Вона звинуватила керівництво Ніжинського міського відділу міліції у "кришуванні" наркоторгівців та закликала до штурму міськвідділу.