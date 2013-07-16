Журналістка: Родичі «ніжинських робінгудів» готують штурм райвідділку міліції

Про це, зокрема, повідомиланасвоїй сторінці громадська активістка та журналістка Ірма Крат.

«17 липня, об 18:00 відбудеться штурм Ніжинського райвідділу. Участь в акції протесту приймуть рідні ув'язнених "ніжинських робінгудів". Всі голови міських Ніжинських громадських організації та опозиційних політичних сил. Мітинг розпочнеться під стінами Ніжинської міської ради об 17:00», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, кримінальна справа проти "ніжинських робінгудів" була порушена у квітні 2010 року, розслідувалася УМВС України у Чернігівській області. Представники правоохоронних органів доводять, що "ніжинські робінгуди" є членами організованої злочинної групи, до складу якої входили троє неодноразово судимі за тяжкі злочини громадян. Упродовж 2009-2010 років вони здійснювали озброєні напади на місцевих мешканців, завдавали їм тілесних ушкоджень, вимагаючи грошей.

Водночас, підсудні на чолі з Владиславом Поповичем наголошували, що вони боролися з розповсюдженням наркотиків у Ніжині. Колишні спортсмени затримували наркоділків, вивозили за місто, били їх, вимагаючи зізнань, які записували на відео. За повідомленнями ЗМІ, їхня діяльність на кілька місяців паралізувала у Ніжині функціонування мережі розповсюдження наркотиків. За такі дії журналісти і назвали учасників угруповання "ніжинськими робінгудами".

У травні 2012 року їх було засуджено рішенням Деснянського районного суду, а 8 січня 2013 року Чернігівський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у цій кримінальній справі. Захисник Поповича Катерина Нікітюк, подаючи апеляцію на рішення суду, пояснювала, що суддя відмовив у колегіальному розгляді справи, а також порушив право на захист.