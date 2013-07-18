Захарченко розповів історію про свою відпустку

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявляє, що його відпустка з 15 липня була погоджена із керівництвом держави, але він відмовився від неї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції після своєї зустрічі із представниками учасників акції протесту, яка проходила сьогодні біля будівлі МВС.

“Відпустка міністра внутрішніх справ проходить певну процедуру: пишеться попередній рапорт про відпустку, погодження відбувається в Кабінеті міністрів, Адміністрації Президента, і після того виходять відповідні накази щодо відпустки міністра внутрішніх справ. З 15 числа цього місяця у мене була погоджена відпустка”, - сказав Захарченко.

Разом з тим міністр підкреслив, що у понеділок, 15 липня, він перебував цілий день на робочому місці, а наступного дня відбув до Криму для доповіді Президенту України Віктору Януковичу про ситуацію в державі, і попросив у нього, щоб не відбувати відпустку і бути на роботі.