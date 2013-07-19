Лише 19 депутатів Верховної Ради відмовилися від матеріальної допомоги

Як повідомляє “Тиждень.ua”, про це поінформувала прес-служба Апарату Верховної Ради у відповідь на запит видання.

«Станом на 16 липня 2013 року матеріальну допомогу отримали 406 народних депутатів України, із них матеріальну допомогу 36 народних депутатів України, відповідно до їх письмових заяв, було перераховано в благодійний фонд. Від нарахування матеріальної допомоги відмовились 19 народних депутатів», – йдеться у відповіді на запит.

«Згідно з частиною восьмою статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» кожному народному депутату надається щорічна оплачувана відпустка з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати», – йдеться у відповіді на запит.

Водночас в Апараті не повідомили про суму матеріальної допомоги, яку отримали депутати, та які з них відмовилися від цих коштів.

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Крім цього, як зазначили у парламенті, заробітна плата народного депутата-члена комітету становить 17 тис. 425 грн.

«У цю суму входить посадовий оклад – 6 тис. 109 грн., надбавка за ранг державного службовця - 160 грн., надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці - у розмірі 100% посадового окладу та надбавки за ранг державного службовця, премія – у розмірі 80% посадового окладу», – зазначає Апарат ВР і додає, що з 1 вересня 2005 року розмір заробітної плати народного депутата України не змінювався.

Однак, у ВР не повідомили, чи відрізняється зарплата голови комітету ВР чи депутата, котрий не входить до жодного комітету.