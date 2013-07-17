У ТОП-20 найбагатших нардепів - 16 регіоналів (список)

Як відзначає видання, сьогодні рейтинг очолює Петро Порошенко (позафракційний), але після складання присяги в парламенті його очолить Вадим Новинський, якого 15 липня Центрвиборчком офіційно оголосив переможцем проміжних парламентських виборів по 224-у округу в Севастополі. В інформації сказано, що нинішній лідер рейтингу – засновник корпорації Roshen Петро Порошенко (№7 у рейтингу 100 найбагатших Forbes). “За рік він збільшив свої статки на рекордні для депутатів-мільйонерів 60% – до 1,6 млрд дол. Зростання відбулося за рахунок покращення показників продажів і EBITDA Roshen, зокрема, за межами України”, - повідомляє Forbes . Водночас, статки засновника Smart Holding Новинського (№4 у рейтингу 100 найбагатших Forbes), оцінюється в 1,9 млрд дол.

На другому місці в ТОП-20 найбагатших депутатів - Костянтин Жеваго (позафракційний) - 1500 млн дол. (№8 у рейтингу 100 найбагатших Forbes, сфера інтересів - металургія, машинобудування, фармацевтика). При цьому сказано, що він - “один із головних прогульників (був на 5 із 52 засідань)” ВР.

На третьому місці - Сергій Тігіпко (фракція Партія регіонів) - 1200 млн дол. (№ 9 у рейтингу 100 найбагатших Forbes, машинобудування, фінанси). При цьому сказано, що “ставши заступником голови фракції ПР, лобіював ухвалення євроінтеграційних законів”.

На четвертому місці - Володимир Бойко (фракція ПР) - 520 млн дол. (№ 19, металургія). При цьому сказано, що він “підготував проект закону, який передбачає, що 70% екологічного збору залишається у розпорядженні металургійних підприємств”.

На п'ятому місці - Василь Хмельницький (фракція ПР), який “не зареєстрував жодного законопроекту, - 333 млн дол. (№29, нерухомість).

На шостому місці - Антон Пригодський (фракція ПР), який також “не зареєстрував жодного законопроекту”, - 322 млн дол. (№ 30, транспорт).

На сьомому місці - Євген Сігал (фракція ПР) – 318 млн дол. (№31, АПК). За даними видання, “зареєстрував шість законопроектів, добивається спрощення процедури оформлення земельних ділянок”.

На восьмому місці - Борис Колесніков (фракція ПР) – 290 млн дол. (№34, харчова промисловість), у ВР очолив Комітет із питань транспорту та зв'язку.

На дев'ятому місці - Олександр Фельдман (фракція ПР) – 287 млн дол. (№35, нерухомість, рітейл), “зареєстрував 18 проектів законів і постанов, лобіював внесення змін до закону про захист прав споживачів”.

На десятому місці - В’ячеслав Богуслаєв (фракція ПР) – 281 млн дол. (№36, машинобудування), “виступав проти ухвалення урядових законів про фінвекселі та трансфертне ціноутворення”;

На 11-му місці - Нестор Шуфрич (фракція ПР) - 273 млн дол. (№ 38, ПЕК), “запропонував зміни до закону про мисливство, який суттєво збільшує штрафи за несанкціонований відстріл звірів і кількість документів, необхідних для заняття мисливством”;

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На 12-му місці - Микола Рудьковський (фракція ПР) – 261 млн дол. (№ 41, ПЕК), “лобіював внесення змін до закону про розподіл продукції при розробці надр”.

На 13-му місці - Сергій Клюєв (фракція ПР) - 216 млн дол. (№ 45, інвестиції), “обраний заступником голови фракції ПР, керує групою з 30 нардепів”.

На 14-му місці - Олександр Герега (фракція ПР) - 206 млн дол. (№ 53, рітейл), “підготував і зареєстрував всього один документ – постанова про святкування 95-річчя з дня народження двічі Героя соцпраці Григорія Ткачука”.

На 15-му місці - Таріел Васадзе - (фракція ПР) - 204 млн дол. (№ 54, машинобудування), “лобіював введення з 1 вересня утилізаційного збору, який платитимуть імпортери та виробники автомобілів”.

На 16-му місці - Юхим Звягільський (фракція ПР) - 172 млн дол. (№ 63, вугілля), “став співавтором законопроекту про регулювання сфери енергозбереження. Документ передбачає посилення контролю держави за дотриманням підприємствами норм Кіотського протоколу”.

На 17-му місці - Ігор Єремєєв (позафракційний) – 170 млн дол. (№ 64, харчова промисловість, ПЕК), “намагався сформувати групу позафракційних депутатів, регулярно підтримував принципові для уряду законопроекти”.

На 18-му місці - Степан Івахів (позафракційний) - 170 млн дол. (№ 65, харчова промисловість, ПЕК), “допомагав Єремєєву формувати групу позафракційних депутатів, підтримував принципові для уряду законопроекти”.

На передостанньому місці - Юрій Іванющенко (фракція ПР) - 168 млн дол. (№ 68, машинобудування, вугілля, фінанси), “не зареєстрував жодного законопроекту”.

На 20-му місці - Сергій Буряк (фракція ПР) – 150 млн дол. (№ 80 у рейтингу 100 найбагатших Forbes, АПК, фінанси), “отримав посаду першого заступника голови Бюджетного комітету”.

Видання зазначає, що практично всі найбагатші депутати засідали у Верховній Раді минулого скликання. Виняток – Порошенко і Герега.