Опозиція не допустить виборів на Новий рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час інтерв'ю в ефірі "5 каналу" сказав голова Центрального штабу партії ВО "Батьківщина", народний депутат України Олександр Турчинов.

На його думку, бажання влади призначити вибори наприкінці грудня свідчить про те, що вона «не здатна перемагати чесно». «Вони не здатні йти на вибори, де були б створені нормальні умови для волевиявлення наших громадян», - додав Турчинов.

Він наголосив, що у цей період частина виборців не зможе взяти участь у виборах через відпустки. «Так, зокрема, вони хотіли в середині серпня проводити вибори, коли більшість людей знаходяться у відпустках. Це стосується і мерських виборів Києва і виборів на проблемних округах», - сказав представник «Батьківщини».

«Ми вважаємо, що усі ці шахрайські спроби ми здатні заблокувати і вибори під час новорічних свят ми не допустимо, щоб проводилися», - відзначив Турчинов і додав, що опозиція наполягає на проведенні виборів наприкінці жовтня, зокрема, 27-го числа, коли в багатьох регіонах відбуватимуться позачергові вибори до місцевих рад.

«Якраз це зручно можна було б поєднати і з виборами на проблемних округах, і з виборами у місті Києві», - сказав депутат.

Турчинов також додав, що з початком нової сесії Верховної Ради опозиція, окрім євроінтеграційних законів, наполягатиме на розгляді питань щодо виборів мера Києва, Київради та у проблемних округах.

Крім того, він запевнив, що опозиція назве єдиного кандидата в мери Києва на наступний день після оголошення дати цих виборів.