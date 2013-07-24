Путін приїде до Києва з нагородами

Президент Росії Володимир Путін відвідає Україну з робочим візитом, приуроченим до ювілейних заходів у рамках масштабної програми святкування 1025-річчя хрещення Русі.

Як повідомляє прес-служба Кремля, 27 липня Путін приєднається до святкового молебню на Володимирській гірці в Києві і відвідає Києво-Печерську лавру, де вручить державні нагороди Російської Федерації ієрархам Української православної церкви Московського патріархату за великий внесок у розвиток дружніх відносин між народами і зміцнення духовних традицій.

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Також у рамках візиту відбудуться переговори Путіна і Президента України Віктора Януковича, в ході яких передбачається обговорити основні теми двосторонньої співпраці, перш за все в торговельно-економічній і культурно-гуманітарній сферах, а також обмінятися думками з актуальних питань інтеграційної взаємодії на євразійському просторі, зазначається в повідомленні.

28 липня Президент Росії й Президент України прибудуть до Севастополя для участі в урочистостях, присвячених Дню Військово-морського флоту.