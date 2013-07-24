ЗМІ: До Батьківщини приєднався 1% членів Фронту Змін

Про це повідомляє Forbes з посиланням на колишнього голову однієї з обласних парторганізацій Фронту Змін.

"З 20 000 членів Фронту Змін в Батьківщину поки вступив приблизно 1%. Природно, це незадовільні результати" - заявило виданню джерело на умовах анонімності.

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Так, у Сумській обласній організації з 600 "фронтівців" до Батьківщини вступили тільки 5, а у Вінницькій області готовою до об'єднання виявилася тільки одна міська організація - у Козятині, повідомляє видання.

В інших обласних організаціях процес гальмують конфлікти між колишніми членами керівництва партії. Наприклад, за повідомленням голови Дніпропетровської облорганізації Батьківщини Антоніни Уляхіної, в кінці липня - початку серпня Арсеній Яценюк особисто приїде до Дніпропетровська, щоб вирішити ключові питання об'єднання з тими, хто занадто сильно «хоче влади».

Нагадаємо, 14 червня 2013 з'їзд партії Фронт Змін одностайно ухвалив рішення про об'єднання з ВО Батьківщина шляхом ліквідації та вступу членів Фронту Змін до ВО Батьківщина.