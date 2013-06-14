Фронт Змін самоліквідувався

Про це повідомляє прес-служба «Батьківщини» на сайті партії.

Згідно з повідомленням, це рішення ухвалено «з метою формування найпотужнішої демократичної партії, метою якої є відновлення демократії та справедливості в Україні».

Окрім того, згідно з рішенням з’їзду, з метою об’єднання «Фронту Змін» та ВО «Батьківщина» депутати місцевих рад усіх рівнів від «Фронту Змін» вступають до лав «Батьківщини», одночасно припинивши існування фракцій «Фронт Змін».

В інтерв’ю журналістам після з’їзду голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк наголосив, що з’їзд «прийняв єдино правильне рішення».

«Важливо не слова, а дії. Рік тому ми об’єдналися з Юлією Тимошенко і виграли парламентські перегони, а зараз ми об’єднуємо наші партії. Політична партія «Фронт Змін» одностайно прийняла рішення про об’єднання з ВО «Батьківщина» і припинення діяльності «Фронту Змін». Тому що ми повинні бути чесні: якщо ми об’єднались, то це означає, що ми об’єднались назавжди», - сказав Яценюк.

Він підкреслив, що це вперше в історії України «жодного разу політичні партії не входили юридично в склад нового об’єднання. Нам це вдалось зробити».

«Це перший неймовірно потужний сигнал до формування, наймогутнішої демократичної сили в країні. І це, звичайно, перший етап. Далі будуть наступні», - підкреслив голова фракції «Батьківщина».

За його словами, наступний етап після з’їзду – робота з обласними організаціями.

«Ми будемо формувати керівні органи на місцях», - додав Яценюк.