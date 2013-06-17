ЗМІ: Яценюк не отримав важелів управління Батьківщиною

Як повідомили виданню КомерсантЪ-Украина джерела в Батьківщині, в повноваженнях голови політради містяться пункти, що не надають Яценюку можливості здійснювати контроль над партійною діяльністю.

"Три його основні функції: координація роботи парламентської фракції, організація та координація роботи політради і представницька від імені партії у взаємодії з іншими партійними силами та громадськими організаціями", - пояснило одне з джерел.

Тим часом, сам текст оновленого після злиття з Фронтом Змін і ПРП статуту Батьківщини, прийнятого на закритому засіданні, не оприлюднюється.

Також виданню стало відомо, що в політраді у нових членів партії немає не тільки контрольного, але навіть блокувального пакету голосів. До її складу увійшли близько 20 осіб, лояльних Яценюку, притому, що загальна чисельність політради - 84 людини. Аналогічна ситуація склалася і в президії політради, де він контролює 4 з 18 голосів.

Нагадаємо, 14 червня з'їзд партії Фронт Змін прийняв рішення про об'єднання з ВО Батьківщина шляхом ліквідації та вступу членів Фронту Змін у ВО Батьківщина.