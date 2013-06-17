ЗМІ: Яценюк не отримав важелів управління Батьківщиною
Незважаючи на побоювання членів "старої" Батьківщини, після приєднання до партії Фронту Змін контроль над партійною діяльністю не перейшов до соратників Арсенія Яценюка.
Як повідомили виданню КомерсантЪ-Украина джерела в Батьківщині, в повноваженнях голови політради містяться пункти, що не надають Яценюку можливості здійснювати контроль над партійною діяльністю.
"Три його основні функції: координація роботи парламентської фракції, організація та координація роботи політради і представницька від імені партії у взаємодії з іншими партійними силами та громадськими організаціями", - пояснило одне з джерел.
Тим часом, сам текст оновленого після злиття з Фронтом Змін і ПРП статуту Батьківщини, прийнятого на закритому засіданні, не оприлюднюється.
Також виданню стало відомо, що в політраді у нових членів партії немає не тільки контрольного, але навіть блокувального пакету голосів. До її складу увійшли близько 20 осіб, лояльних Яценюку, притому, що загальна чисельність політради - 84 людини. Аналогічна ситуація склалася і в президії політради, де він контролює 4 з 18 голосів.
Нагадаємо, 14 червня з'їзд партії Фронт Змін прийняв рішення про об'єднання з ВО Батьківщина шляхом ліквідації та вступу членів Фронту Змін у ВО Батьківщина.