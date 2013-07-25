У Севастополі кораблі готові до параду

«У Севастопольській бухті сформовано спільний парадний строй бойових кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) Росії і Військово-морських сил (ВМС) до параду і військово-спортивного свята на честь Дня ВМФ Росії і Дня флоту України, що відбудеться 28 липня», - йдеться у повідомленні.

У першій лінії кораблів розміщені великий протичовновий корабель «Керч» і сторожовий корабель «Сметливий» ЧФ, а також фрегат «Гетьман Сагайдачний» і корабель управління «Славутич» ВМС України.

Всього у параді і військово-спортивному святі буде задіяно до 20 бойових кораблів, близько 10 суден забезпечення і така сама кількість катерів, до 30 одиниць бойової техніки і понад 3 тисячі військовослужбовців і службовців двох флотів.

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У святкових заходах у Севастополі візьмуть участь також кораблі Державної прикордонної служби України і судно Севастопольського морського торгового порту.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Президент Росії і Президент України прибудуть до Севастополя для участі в урочистостях, присвячених Дню Військово-морського флоту.