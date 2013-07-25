Президент України Віктор Янукович висловив співчуття Королю Іспанії Хуану Карлосу І у зв’язку з людськими жертвами внаслідок аварії потяга.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Із великим сумом в Україні сприйняли звістку про людські жертви внаслідок аварії потяга поблизу міста Сантьяго-де-Компостела автономної області Галіція», - зазначив глава держави у співчутті

Янукович від імені народу України та від себе особисто висловив Королю Іспанії і родинам загиблих глибокі співчуття, а також передав слова підтримки і побажання швидкого одужання всім постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, у потягу, що прямував 24 липня з Мадрида до Ферроля на північному заході Іспанії, їхали 218 пасажирів. О 20.41 за місцевим часом потяг з восьми вагонів і двох локомотивів зійшов з колії за 4 км від станції адміністративного центру Галісії - Сантьяго-де-Компостела.

За даними іспанської газети "Мундо", машиніст потяга перевищив гранично допустиму швидкість.

Кількість жертв катастрофи зросла до 77 осіб. Ще 143 людини поранено.