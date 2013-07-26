Магера пояснив, що заважає призначенню київських виборів

Про таке заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

«Навіть беручи до уваги одне з останніх рішень Конституційного суду, яке стосувалося призначення чергових місцевих виборів в Україні, як на мене не буде порушенням, якщо б ВР прийняла постанову про призначення позачергових виборів у Києві. Тобто, позачергові вибори Київського міського голови і позачергові вибори депутатів Київради. Безумовно, це обрання могло би бути на строк до проведення наступних чергових виборів у Києві, а саме у жовтні 2015. Іншого виходу з цієї ситуації і з цієї кризи, як на мене не існує як призначення і проведення місцевих виборів», - сказав Магера в інтерв’ю «5 каналу».

На думку заступник голови ЦВК, проведенню виборів у Києві заважають неспроможність фракцій ВР дійти згоди, та відсутність грошей у бюджеті.

«Якщо в першій половині вересня цей закон з урахуванням прискореного розгляду в другому читанні буде прийнятий, то цілком очевидно, що провести такі вибори до Вільнюського саміту Україна-ЄС є цілком можливим. Проте тут є два чинники: перший чинник політичного характеру, чи зможуть домовитися політичні фракції в межах самого парламенту відносно такого сценарію і відносно можливості прийняття такого закону у вересні. І другий чинник, в бюджеті на сьогодні немає жодної копійки на проведення навіть парламентських виборів в Україні, їх немає. І щоб ці гроші з’явилися, потрібно вжити заходи для того аби в законі про бюджет ці кошти були», - додав Магера.