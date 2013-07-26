Магера переконує, що голову ЦВК обрали без фальсифікацій чи зловживань
Член ЦВК Андрій Магера спростував чутки про зловживання чи порушення під час виборів голови комісії.
За Михайла Охендовського проголосувало 11 членів комісії в результаті чого він обраний головою ЦВК. Він заявив, що не буде вносити кардинальних змін в роботу ЦВК, розповів заступник голови ЦВК Андрій Магера..
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Магера також спростував чутки про зловживання чи якісь порушення під час виборів голови комісії.
«Насправді жодної знервованості, за політизованості в цьому не було. ЦВК провела своє засідання абсолютно спокійно. В режимі засідання ЦВК члени лічильної комісії підраховували бюлетені, вони займалися цією роботою, і говорити про якісь зловживання чи якісь порушення під час виборів голови комісії як на мене абсолютно не доводиться», - заявив Магера в інтерв’ю «5 каналу».