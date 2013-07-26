Магера переконує, що голову ЦВК обрали без фальсифікацій чи зловживань

За Михайла Охендовського проголосувало 11 членів комісії в результаті чого він обраний головою ЦВК. Він заявив, що не буде вносити кардинальних змін в роботу ЦВК, розповів заступник голови ЦВК Андрій Магера..

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Магера також спростував чутки про зловживання чи якісь порушення під час виборів голови комісії.

«Насправді жодної знервованості, за політизованості в цьому не було. ЦВК провела своє засідання абсолютно спокійно. В режимі засідання ЦВК члени лічильної комісії підраховували бюлетені, вони займалися цією роботою, і говорити про якісь зловживання чи якісь порушення під час виборів голови комісії як на мене абсолютно не доводиться», - заявив Магера в інтерв’ю «5 каналу».