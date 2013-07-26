Лукашенко не розуміє, чому ковбасять Путіна, і радить йому не напружуватися

"На місці російського керівництва я діяв би більш рішуче в цьому плані, і це було б виправдано", - заявив Лукашенко в п'ятницю журналістам.

На думку білоруського лідера, президент Росії Володимир Путін поводиться абсолютно правильно.

"Що ж ви Путіна ковбасите і пред'являєте претензії, що він нібито себе неправильно веде? Правильно веде. Треба було давно надати йому (Сноудену) політичний притулок", - сказав Лукашенко.

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На його думку, сьогодні керівництво Росії не знає, що з цим Сноуденом робити. "Я б на місці російського керівництва з цього приводу особливо не напружувався", - сказав президент.

При цьому він вважає, що якщо людина є носієм секретної інформації, то не має права поводитися так, як Сноуден. "Сноуден працював у спецслужбах не один рік. Коли він влаштовувався, він чітко знав, чим він буде займатися і взагалі, що американські спецслужби роблять", - сказав Лукашенко, зазначивши, що спецслужби "не просто роздягають людину наголо - вони прослуховують, просвічують" . "Якщо ти прийшов туди працювати - працюй. Але якщо ти хочеш бути правозахисником, тобі треба звідти звільнитися", - вважає білоруський лідер.

Едвард Сноуден працював у США в компанії, яка співпрацювала з ЦРУ. Він втік з країни і розкрив ЗМІ відомості про програми стеження американських спецслужб за допомогою інтернету та мобільного зв'язку за громадянами по всьому світу. З 23 червня він знаходиться в транзитній зоні аеропорту "Шереметьєво", яку не може покинути, оскільки його американський паспорт анульовано. Сноуден попросив в РФ тимчасового притулку, його запит розглядає міграційна служба. США наполягають на його видачі.