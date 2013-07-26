У Кремлі думають, що з Росії Сноуден не буде чинити шкоду США

У Кремлі не сумніваються, що колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден припинить свою діяльність проти США у разі надання йому притулку в Росії.

Про це сказав прес-секретар Президента Дмитро Пєсков, передає РІА «Новости».

«Твердий намір не допустити цього (роботи Сноудена проти США у РФ) був висловлений главою держави. І у мене немає ніяких сумнівів, що так воно і буде за будь-якого розвитку ситуації», - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на питання, чи давав Сноуден якісь гарантії припинення своєї роботи проти США у разі надання йому притулку в Росії.

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Агентство нагадує, що Сноуден працював у США в компанії, яка співпрацювала з ЦРУ. Він втік із країни, і розкрив ЗМІ відомості про програми стеження американських спецслужб за допомогою Інтернету і мобільного зв'язку за громадянами по всьому світу. З 23 червня він перебуває в транзитній зоні аеропорту "Шереметьєво", яку не може залишити, оскільки його американський паспорт анульований. Сноуден запросив у РФ тимчасовий притулок, його запит розглядає міграційна служба. США наполягають на його видачі.

Зобов'язання не чинити шкоди США було умовою надання Сноудену притулку, про що раніше заявив президент РФ Володимир Путін.

24 липня адвокат Анатолій Кучерена, який представляє інтереси Сноудена, повідомив, що той що поки не може одержати від ФМС документи, які дозволяли б йому залишити транзитну зону московського аеропорту "Шереметьєво".