Янукович і Тімофті поговорили про спільне минуле і майбутнє

Президент України Віктор Янукович обговорив з Президентом Республіки Молдова Ніколає Тімофті питання двосторонньої співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході двосторонньої зустрічі президенти привітали один одного зі святом 1025-річчя Хрещення Київської Русі. При цьому Тімофті подякував Януковичу за запрошення, зазначивши, що його дуже вразило це свято.

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Обидва президенти говорили про спільну історію, спільну релігію двох країн.

При цьому співрозмовники наголосили на важливості розвитку двосторонніх відносин і надалі.