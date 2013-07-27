Янукович і Тімофті поговорили про спільне минуле і майбутнє
13:09, 27 липня 2013Політика
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Президенти України і Молдови обговорили питання двосторонньої співпраці.
Янукович провів зустріч з Тімофті
Президент України Віктор Янукович обговорив з Президентом Республіки Молдова Ніколає Тімофті питання двосторонньої співпраці.
Як передає кореспондент УНІАН, у ході двосторонньої зустрічі президенти привітали один одного зі святом 1025-річчя Хрещення Київської Русі. При цьому Тімофті подякував Януковичу за запрошення, зазначивши, що його дуже вразило це свято.
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Обидва президенти говорили про спільну історію, спільну релігію двох країн.
При цьому співрозмовники наголосили на важливості розвитку двосторонніх відносин і надалі.
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